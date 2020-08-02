الأردن يدين بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية شرقى القدس المحتلة

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مصادقة السلطات الإسرائيلية على المضى قدما فى بناء أكثر من 1000 وحدة سكنية استيطانية فى منطقة (E1) الواقعة شرقى القدس المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم /الأحد/ - رفض بلاده للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخطوة أحادية تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وجدد الفايز التحذير من خطورة البناء في منطقة (E1) وفي كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى ضرورة وقف كافة الممارسات الاستيطانية اللاقانونية واللاشرعية، سواء كان بناؤها أو توسعتها أو مصادرة الأراضي، وفقا لإلتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، مشددا على أن سياسة الاستيطان تهدم فرص حل الدولتين وتعمل على تعميق اليأس وزيادة التوتر. تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم /الأحد/ - رفض بلاده للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخطوة أحادية تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.وجدد الفايز التحذير من خطورة البناء في منطقة (E1) وفي كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى ضرورة وقف كافة الممارسات الاستيطانية اللاقانونية واللاشرعية، سواء كان بناؤها أو توسعتها أو مصادرة الأراضي، وفقا لإلتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، مشددا على أن سياسة الاستيطان تهدم فرص حل الدولتين وتعمل على تعميق اليأس وزيادة التوتر.

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