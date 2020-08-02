دراسة ألمانية تظهر أن الشباب الأكثر تضررًا اقتصاديًا من أزمة كورونا

أظهرت دراسة حديثة في ألمانيا أن الشباب هم الأكثر تضررًا من الناحية الاقتصادية من أزمة كورونا.



جاء في الدراسة التي تم إجراؤها بتكليف من الرابطة الاتحادية لمصنعي الأدوية في ألمانيا، أنه كلما زاد عمر المواطنين في ألمانيا، كانت خسائرهم أقل.

وأضافت الدراسة التي أجرتها شركة "نيلسن" لأبحاث السوق على ألف شخص أن 31 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع ذكروا أنهم تعرضوا لخسائر مالية بمفردهم أو داخل شراكة، بسبب العمل لساعات مختصرة مثلا أو نقص الطلبيات

والتكاليف التي تلقونها.

وكشفت الدراسة، أن الأشخاص الأصغر سنا كانوا متضررين من الأزمة على نحو يفوق المعدل المتوسط، حيث ذكر 50 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما أنهم تعرضوا لخسائر اقتصادية، وذكر 38 % ممن تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عاما أنهم تعرضوا لخسائر مالية.