إيران تعلن عن مفاوضات مثمرة مع أوكرانيا بشأن الطائرة المنكوبة

أشادت إيران بنتائج أول جولة من المفاوضات جرت في كييف بشأن قضية إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران مطلع العام الجاري، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وذكر سفير طهران لدى أوكرانيا، منجهر مرادي، على حسابه في "تويتر" في ساعات متأخرة من أمس السبت، أن الجولة الأولى من المفاوضات التي استضافتها كييف في 30 و31 يوليو بين وفد إيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، محسن بهاروند، ومسؤولين أوكرانيين

بحضور ممثلين عن كندا والسويد وبريطانيا كانت "بناءة ومثمرة".

وقال الدبلوماسي إن بهاروند ناقش في "مفاوضات ودية ومثمرة" مع وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، "طيفا واسعا من المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية ومأساة تحطم الطائرة PS752"، مشيرا إلى توصل الطرفين لاتفاق بشأن عدد من "الخطوات المهمة لتعزيز التعاون الثنائي".

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وأشار السفير إلى أن جولة ثانية من المفاوضات

ستجرى في أكتوبر المقبل في طهران.

وتحطمت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز "بوينغ" بعد وقت وجيز من إقلاعها من مطار طهران في الثامن من يناير الماضي، ما أودى بأرواح 176 شخصا كانوا على متنها دون وجود ناجين.

واعترفت السلطات الإيرانية، بعد عدة أيام من الكارثة التي وقعت في ذروة التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن في المنطقة، بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ إيراني بالخطأ خلال تحليقها فوق موقع عسكري تابع للحرس الثوري.

وسلمت إيران مؤخرا الصندوق الأسود العائد للطائرة المنكوبة إلى فرنسا حيث سيتم تحليل بياناته.