مصر والجزائر تنسقان بشأن ليبيا وتحذيرات من حرب أهلية

اتفقت مصر والجزائر على التنسيق المشترك بشأن علاج الأزمة الليبية، حيث أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيره الجزائرى صبري بوقادوم، في إطار التنسيق الدائم بين البلدين الشقيقين، حيث تناول الوزيران عدداً من القضايا المؤثرة على الاستقرار الإقليمي والأمن القومي العربي في مقدمتها الأزمة الليبية.

وتطرق الوزيران إلى الترتيب للقاء قريب فيما بينهما لمواصلة متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حرب أهلية

قالت مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالنيابة في ليبيا ستيفاني ويليامز، إن الشعب الليبي يخشى على نحو متزايد أن مستقبله يتم أخذه من بين أيديهم من قبل جهات خارجية، وأن خطر نشوب حرب إقليمية يتصاعد، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية. وقالت ويليامز أثناء زيارة إلى لندن: «الشعب الليبي منهك وخائف بنفس القدر. لقد سئموا الحرب، ويريدون السلام، لكنهم يخشون أن هذا ليس في أيديهم الآن. إنهم يريدون حلاً ووقف إطلاق النار. إن البديل لوقف إطلاق النار والحل السياسي الشامل هو في الأساس تدمير بلادهم». وأضافت «مع وجود عدد من الجهات الخارجية التي لديها جداول أعمال خاصة بها، فإن خطر سوء التقدير والمواجهة الإقليمية مرتفع، هذه معركة بين منافسين خارجيين، بقدر ما هي حرب أهلية الآن، يفقد فيها الليبيون سيادتهم». وتعمل ويليامز، وهي دبلوماسية سابقة في وزارة الخارجية الأمريكية بجد لتأمين وقف إطلاق النار ومنطقة منزوعة السلاح، بالإضافة إلى مغادرة جميع المرتزقة الأجانب في جدول زمني متفق عليه قبل أن تغادر منصبها في أكتوبر. ولم يتم تسمية خليفتها، وتصر الولايات المتحدة على تقسيم المنصب بين مبعوثين، أحدهما يعمل في الداخل والآخر خارج ليبيا، وهو تقسيم تعارضه العواصم الأوروبية والأمم المتحدة نفسها. وغادر رئيس ويليامز نفسه، غسان سلامة، منصبه في مارس، قائلاً إنه تعرض للطعن في ظهره من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين تظاهروا بدعمه. واعتبرت الصحيفة أن رحيل ويليامز دون خليفة يبرز الفوضى الدبلوماسية، حيث تتنافس البلدان للتأثير على نتيجة صراع يتعلق الآن بالتواجد العسكرى والاقتصادي في ليبيا، بقدر ما يتعلق بالتوازن السياسي بين الليبيين أنفسهم.