البيتكوين إلى أعلى مستوى قياسي لأول مرة منذ عام حتى الآن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 07:15 مساءً - مشاركة

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وذكر موقع CoinMarketCap، الذي يحسب متوسط ​​السعر في أكثر من 20 بورصة، أنه اعتبارا من الساعة 07.03 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 4.91٪ إلى 11.918 دولار.

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وفي بورصة Binance، التي تعتبر أكبر بورصة للعملات المشفرة، ينمو سعر البيتكوين، التي تعتبر العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، بنسبة 5.41٪ لتبلغ 11980 دولارا. وخلال التداول، وصلت عملة البيتكوين إلى 12 ألف دولار لأول مرة منذ 9 أغسطس 2019.

ويرى بعض الخبراء، أن ارتفاع سعر البيتكوين مرتبط بضعف عدد من العملات العالمية، على سبيل المثال الدولار واليوان الصيني.

وقال الخبير المالي المعروف جوش أولشويكز: “ينمو سعر البيتكوين مع ضعف الدولار واليوان الصيني. ويمكن أن يستمر النمو من عدة أسابيع إلى عدة أشهر، ولكن ليس بنفس المعدل. بشكل عام، الاتجاه هو زيادة الأسعار”.