كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني لبناني: حكومة دياب تؤيد لعبة الموت التي تهدد لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عضو كتلة المستقبل النائب اللبناني بكر الحجيري، أن استمرار الحكومة في إغراق لبنان بالكوارث على كل المستويات دون استثناء، ترك انطباعاً لدى الرأي العام المحلي والدولي بأن المجلس النيابي إما غائباً وإما مغيباً عن لعب دوره في المراقبة والمحاسبة وفي سحب الثقة ممن أساء للبلاد وللناس ولموقع رئاسة السلطة التنفيذية، علماً أنه حتى صناع هذه الحكومة مستاؤون من أدائها، إلا أن سكوتهم عن تصرفاتها إن أكد شيئا فهو أنهم فاسدون ومؤيدون للعبة الموت التي تهدد لبنان واللبنانيين.

ولفت الحجيري، إلى أن كل شيء في لبنان يهوي بفعل أداء حكومة دياب التي تحولت إلى حكومة جثث تتنتظر من يوريها في الثرى، وعلى المجلس النيابي بالتالي انطلاقاً من واجبه الوطني أن يأخذ الأمور بيد تصحيحية طائعة ويحركها نحو الأفضل أقله بإنهاء عمر هذه الحكومة وتشكيل بديل عنها يوقف التدهور ويضع حدا لمهزلة طال أمدها، ولا يتوهمن أحد بأن الرئيس الحريري قد يرضى بأن يكون الرئيس البديل للحكومة وذلك انطلاقاً من رفض الأخير مشاركة العهد والصهر طاولة مجلس الوزراء، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الأحد.