كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حفتر يتعهد بالنصر وطرد الأتراك والمرتزقة من الأراضي الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إن الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار مرة ثانية الذي ذاق منه النهب والسلب، مضيفا: "سنواصل الدفاع عن وطننا من المعتدين"- بحسب ما أفادت به فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، منذ قليل.

وأوضح حفتر، خلال كلمته لأفراد الجيش الليبي، أن أردوغان جاء إلى ليبيا للبحث عن موروث أجداده والذي سنواجهه بالرصاص، مشيرا إلى أن الشعب الليبي قادر على تلقين الغازي التركي درسا كبيرا.

وتعهد قائد الجيش الوطني الليبي المشير بالنصر وطرد الأتراك والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وقال حفتر: "الجيش الليبي سيواصل الدفاع عن وطننا من المعتدين، والشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار مرة ثانية، بعد أن ذاق منه النهب والسلب"، مؤكدًا: "لن نقبل تركيا متخلفا يأتي إلينا مرة أخرى والشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار مرة ثانية".