كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "كلنا الإمارات" تشارك ضيوف "الإمارات الإنسانية" الاحتفال بالعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت جمعية "كلنا الإمارات"، مساء أول من أمس، يوماً مفتوحاً لضيوف مدينة الإمارات الإنسانية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تضمن العديد من الفقرات والفعاليات احتفاء بضيوف المدينة ومشاركتهم احتفالهم بعيد الأضحى المبارك، للتأكيد على أنهم في وطنهم الثاني وبين أهلهم وذويهم.

ويأتي تنظيم الفعالية، التي أشرف عليها عبدالله العلي المدير التنفيذي لجمعية «كلنا الإمارات»، ضمن مجموعة المبادرات، التي أطلقتها الجمعية لتعزيز ومساندة جهود الحكومة الرشيدة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومدينة الإمارات الإنسانية.

وقبل انطلاق الفعاليات شاهد الضيوف والمتطوعون في مدينة الإمارات الإنسانية فيلماً وثائقياً من إنتاج جمعية "كلنا الإمارات"، سلط الضوء على أهم وأبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين العربي والعالمي في الفترة الأخيرة، حيث وثق الفيلم لإطلاق وثيقة "الأخوة الإنسانية" وإطلاق "أول مركز شرطة ذكي عائم"، هو الأول من نوعه على مستوى العالم، وإنشاء "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"، كونها أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، وتحقيق الإمارات سبقاً عالمياً في تمكين المرأة الإماراتية، وإبراز دورها في المجتمع والقيادة، بحصولها على نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.

كما ركز الفيلم على إنجازات الإمارات في علوم الفضاء وتحقيق طموح زايد في ارتياد الفضاء واكتشاف علومه، من خلال وصول رائد الفضاء هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية كونها أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، وإطلاق "مسبار الأمل" في أول مهمة عربية للمريخ، إضافة إلى دور دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الجهود الإنسانية العالمية، حسبما أورد موقع "اليمن العربي".

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وتضمنت فعاليات اليوم المفتوح "بيت للقهوة العربية"، حيث شاهد الضيوف طريقة صنع وإعداد القهوة العربية وأهم أدواتها وآداب تقديمها، ومسابقة لإعداد طبق حلوى ومسابقة لصناعة مجسم على شكل صاروخ ومركبة فضائية.

وحرصت الجمعية على تخصيص ركن للأطفال، حيث قاموا برسم وتلوين نماذج للمركبة الفضائية و"مسبار الأمل"، إلى جانب ركن الحناء.

وفي نهاية الاحتفال قدمت جمعية "كلنا الإمارات" جوائز عينية للفائزين في المسابقات، كما قدمت للضيوف هدايا تذكارية، ثم تناول الضيوف وجبة خاصة من الأكلات والحلويات الشعبية الإماراتية.

وتسلمت جمعية "كلنا الإمارات" درع مدينة الإمارات الإنسانية من محمد مطر المرر قائد المدينة، الذي أشاد بمبادرة الجمعية وحرصها على الوجود مع ضيوف المدينة في هذه المناسبة، وإضفاء أجواء البهجة والفرح بين الضيوف والمتطوعين.