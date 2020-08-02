كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تسجل رقماً قياسياً بعدد إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأحد، تسجيل 2685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة في رقم قياسي منذ نحو شهر في إيران التي تواجه تفشياً جديداً للوباء منذ نهاية يونيو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سدات لاري خلال مؤتمرها الصحافي اليومي، "لقد خسرنا للأسف 208 من مواطنينا الأعزاء المصابين بالفيروس" في الساعات الـ24 الماضية. وبذلك يصل عدد الوفيات إلى 17190 في إيران.

ومنذ نهاية يونيو تسجل الجمهورية الإسلامية زيادة ملحوظة بعدد الوفيات اليومية بالفيروس ما أرغم الحكومة على جعل وضع الكمامة في الأماكن المغلقة إلزامياً.

وقالت لاري إن الوضع مقلق في 25 من محافظات البلاد الـ31 منها قم (وسط) أول بؤرة لتفشي الوباء في فبرايروالتي "سجلت زيادة كبيرة بعدد حالات المرضى الذين أدخلوا المستشفيات في مارس". Advertisements

وأضافت، أن وزارة الصحة "لاحظت مجدداً ارتفاعاً في عدد المصابين الذين ينقلون يومياً إلى المستشفيات" في محافظة قم مشيرة إلى مخاوف من عودة انتشار الفيروس فيها.

ومع الحالات الـ2685 الجديدة التي أعلنتها وزارة الصحة يبلغ العدد التراكمي للمصابين 309437 ما يجعل من إيران البلد الأكثر تضرراً في الشرق الأوسط بكوفيد-19.

ولوقف تفشي الفيروس اتخذت إيران تدابير عدة لكن دون فرض عزل أو حجر.

وذكر الإعلام الإيراني أن المخرج الإيراني خسرو سينايي (79 عاماً) الذي حاز عدة جوائز عن أعماله في مهرجانات رسمية ايرانية ودولية، توفي السبت جراء كوفيد-19.

وقالت لاري، "العامل الرئيسي لوقف تفشي الفيروس هو تصميمنا على الالتزام بالمبادئ الصحية" على غرار "التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بانتظام ووضع الكمامات".