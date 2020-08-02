كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر البنك الدولي يمنح موريتانيا 70 مليون دولار للتصدي لوباء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على منحة بقيمة 70 مليون دولار لموريتانيا، موجهة للتصدي لوباء "كوفيد-19".

وقال مسؤول فرع موريتانيا في البنك الدولي، جان كلود تشاتشوانغ، في رسالة إلى وزارة الاقتصاد والصناعة الموريتانية، إن هذه المنحة تأتي في إطار برنامج الدعم المالي المخصص للمساعدة على التصدي لوباء كورونا "كوفيد- 19".

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وأوضح أن البرنامج يسعى لدعم موريتانيا في جهودها المبذولة من أجل التصدي لآثار الوباء، والهادفة إلى حماية الطبقات الفقيرة من الأعباء الناجمة عن تلك الآثار، من خلال إرساء دعائم قوية تمكن من عودة الحياة الطبيعية عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والسماح بتعزيز الشفافية في مجال الدين الخارجي.

وأضاف المسؤول نفسه أن البرنامج يرتكز على 3 دعائم أساسية، هي دعم الإصلاحات الهادفة إلى صون الحياة البشرية عبر تعزيز القدرات المؤسسية للقطاع الصحي وجعل المتطلبات الصحية المرتبطة بالجائحة في المتناول مع خفض تكاليف المواد الاستهلاكية الأساسية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة البنك الدولي كان قد وافق، مطلع أبريل الماضي، على منحة بقيمة 5.2 مليون دولار لمساعدة موريتانيا على تعزيز قدرة نظامها الصحي على مواجهة وباء كورونا.