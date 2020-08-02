كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر احتجاجات وإضرابات لعمال مصافي النفط وقطاع البتروكيماويات تضرب إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل عمال في معامل النفط وقطاع البتروكيماويات في إيران، اليوم الاحد، احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي، وذلك اعتراضًا على تردي أوضاعهم المعيشية وتأخر السلطات بصرف رواتبهم.

وأشارت تقارير إيرانية، إلى أن مطالب العمال الإيرانيين تتركز على ضرورة صرف الشركات للعاملين بها رواتبهم المتأخرة.

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وتداول نشطاء إيرانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقاطع فيديو توثق وقفات احتجاجية لعمال مصافي: لامرد، وبارسيان، وقشم، النفطية الواقعة في محافظة فارس، والتي أعلن فيها العمال إضرابهم عن العمل.

وواصل عمال شركة "هفت تبة" لصناعة السكر بمدينة شوش بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، احتجاجهم وإضرابهم عن العمل الذي بدأ منذ أكثر من 40 يومًا، وذلك اعتراضًا على تأخر إدارة الشركة بصرف رواتب العمال.

ويأتي هذا، في ظل تحذيرات خبراء إيرانيين من عودة الاحتجاجات الشعبية بقيادة الفئات العاملة، وذلك في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية، التي تعانيها فئات المجتمع المختلفة، بالتزامن مع أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.