رضوان أسمر يصدر أول عمل غنائي له بعد “ذا فويس”

أطلق الفنان رضوان الأسمر، ليلة أول أمس الجمعة، أول عمل غنائي له، بعد مشاركته في برنامج ذا فويس” بنسخته الماضية، وهو عبارة عن أغنية بعنوان” سمحيلي”.
وتعتبر” سمحيلي “أول أغنية لرضوان أسمر مع شركة” Platinum Records”، وهي من كلماته، وألحانه، وتوزيع، جان ماري رياشي.
واستأنف الأسمر الإصدارات بعد تجربته في برنامج “ذا فويس”، رفقة فريق” الديفا” سميرة سعيد، علما أن مسيرته الاحترافية انطلقت منذ سنوات، وعرفت إصدارات عديدة.
وكانت بداية شهرة رضوان الأسمر بأداء جنيريك مسلسل رمضاني، أدى فيه أغنية ناكر لحسان، المعروفة بصوته.
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