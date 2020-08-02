الرجاء الرياضي يستضيف يوسفية برشيد وعينه على مقدمة الترتيب

يونس مردوخ

يستقبل فريق الرجاء الرياضي، اليوم الأحد، ضيفه يوسفية برشيد، برسم مؤجل الجولة 18 من البطولة الااحترافية لكرة القدم.

ويطمح فريق الرجاء الرياضي إلى تحقيق الانتصار بغية الاقتراب أكثر من مقدمة الترتيب، إذ إن الفوز اليوم سيجعله في المركز الثاني برصيد 35 نقطة على بعد نقطتين من المتصدر نادي الوداد الرياضي.

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ويعاني الفريق الأخضر من غيابات عديدة، أبرزها الثنائي الكونغولي مالانغو ونغوما، ومحمود بنحليب، ومحمد الدويك، إلى جانب عمر بوطيب الموقوف بعد طرده في المقابلة الأخيرة أمام نهضة الزمامرة.

وفي الجهة المقابلة، يهدف الفريق الحريزي إلى العودة بنتيجة إيجابية من قلب البيضاء، لتقليص فارق النقاط عن أندية مقدمة الترتيب، إذ يتمركز في الرتبة التاسعة بـ24 نقطة.

يذكر أن المقابلة ستنطلق اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء، على أرضية مركب “محمد الخامس” في مدينة الدارالبيضاء.