الروخ يعيد الجم والركراكي إلى “الستكوم”

انطلق، في الأيام القليلة الماضية، تصوير سيتكوم “باب الهنا” تحت إشراف المخرج إدريس الروخ، بمشاركة أسماء فنية وازنة، وفق شروط فرضتها جائحة كورونا.

ويشارك في بطولة السيتكوم كل من نزهة الركراكي، ومحمد الجم، وحسن فولان، وعادل أبا تراب، وعبد الصمد مفتاح الخير،، ورشيد رفيق، وفولان، وفاطمة الزهراء بلدي، وجليلة التلمساني، وريم فتحي.

وفرضت الجائحة على مشرفي “السيتكوم”، تقليل فريق العمل، والحرص على النظافة والتعقيم، والالتزام بالتباعد في كواليس العمل ومقصف الأكل.

وأصدر المركز السينمائي المغربي، سابقا، دليلا للسلامة الصحية لتصوير الأعمال الفنية السينمائية والتلفزية زمن كورونا، ينص على ضرورة “موافقة جميع أعضاء فرق التصوير، والمعسكر الرئيسي، وتهيئة الديكورات على الحجر الصارم في منازلهم خلال فترة التصوير”.

وألزم “ccm” أطقم الأعمال بعدم تجاوز عدد ساعات العمل 10 ساعات، يوميا، كحد أقصى بغية التأكد بأن الفريق سيبقى في راحة، وعلى استعداد، وتأهب.