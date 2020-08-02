شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع.. فيديو والان مع التفاصيل

الأحد 2 أغسطس 2020 أتم حجاج بيت الله الحرام اليوم الأحد ثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث تحفهم عناية الله ورعايته مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.



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