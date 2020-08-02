اخبار العالم

تواصل تراجع إصابات كورونا في الجزائر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل تراجع إصابات في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

واصلت إصابات في الجزائر تراجعها بعدما رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الأحد، 515 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 41 حالة عن اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 31 ألفا و.465

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في اللقاء الصحفي اليومي، عن تسجيل 8 وفيات جديدة بانخفاض 5 حالات عن حصيلة يوم أمس، ليصل مجموع الوفيات إلى .1231

وذكر فورار، انه جرى تسجيل 431 حالة شفاء جديدة، بما يرفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 21 ألفا و.419 بالمقابل يتواجد 54 مريضا في العناية المركزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تواصل تراجع إصابات كورونا في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا