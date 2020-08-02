شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل تراجع إصابات كورونا في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل
وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في اللقاء الصحفي اليومي، عن تسجيل 8 وفيات جديدة بانخفاض 5 حالات عن حصيلة يوم أمس، ليصل مجموع الوفيات إلى .1231
وذكر فورار، انه جرى تسجيل 431 حالة شفاء جديدة، بما يرفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 21 ألفا و.419 بالمقابل يتواجد 54 مريضا في العناية المركزة.
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