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تظاهر المئات من ابناء ذي قار، الاحد، احتجاجا على حادثة الاعتداء على الطفل.
وقال مراسل الخليج 365، ان المئات من ابناء ذي قار تظاهروا مساء اليوم في ساحة الحبوبي وسط الناصرية احتجاجا على حادثة الاعتداء على الطفل.
واضاف ان المتظاهرين رفعوا لافتات "امك_امنه"، و "اكملوا قانون الانتخابات وارحلوا" في اشارة الى الاحزاب والكتل السياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر 'امك_امنه'.. تظاهرات كبيرة في الحبوبي احتجاجا بحادثة الاعتداء على الطفل 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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