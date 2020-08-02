عمليات البصرة: مانشر بخصوص فديو التهديد لاحدى العشائر لن يمر مرور الكرام

اكدت قيادة عمليات البصرة، الاحد، ان مانشر بخصوص فديو التهديد الأحدى العشائر لن يمر مرور الكرام.

وقال قائد العمليات الواء الركن أكرم صدام مدنف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم التوجيه بعدم استخدام الإعلام كوسيلة ضغط على الطرف الآخر في المشاكل العشائرية"، مبينا ان "ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص فديو التهديد الأحد العشائر في قضاء الزبير لن يمر مرور الكرام".

وأضاف ان "القوات الأمنية تمكنت من إعتقال المتسببين وهم الآن قيد التحقيق"، مشددا على ضرورة "تحكيم العقل والقانون في جميع القضايا خصوصا الجانب العشائري، أما عملية التشهير والتهديد واستخدام الطرق الملتوية عبر مواقع الفيس بوك، ستضع الجميع في دائرة المطلوبين للقضاء".