شاهد| تقرير يفضح نظام أردوغان.. صحيفة تركيا تدعم المنظمات الإرهابية في الهند بمساعدة قطر

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ضمن حلقات مسلسل دعمه للإرهاب التي توثقها تقارير حقوقية، وفي إطار سياسات التدخل في شؤون الدول الأخرى التي دأب على اتباعها لإثارة الفوضى في المنطقة .. النظام التركي يتدخل في شبه القارة الهندية جنوب شرقي آسيا. صحيفة “هندوسان تايمز” ونقلاً عن مصادر أمنية هندية أفادت، أن النظام التركي يدعم منظمات إرهابية في شبه القارة الهندية، مشيرةً إلى أن رئيس النظام رجب أردوغان يحاول توسيع نفوذه في منطقة جنوب شرقي آسيا. الصحيفة، أكدت أن منظمات إرهابية في ولاية كيرلا جنوب غربي الهند، وفي إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، تتلقى تمويلاً من جماعات موالية لأردوغان، لافتةً إلى أن الأخير يبذل جهوداً كبيرة لدفع الشباب المسلمين في الهند نحو الإرهاب. وبحسب الصحيفة، فقد خلصت الحكومة الهندية، إلى أن تركيا أصبحت متورطة في أنشطة معادية للهند، معتبرةً أن رجب أردوغان يحاول تقديم نفسه على أنه حام للمسلمين في العالم، كما يحاول إظهار تركيا في صورة العثمانية الجديدة التي عليهم اتباعها. تمويل النظام التركي لتلك المنظمات الإرهابية، كانت قطر إحدى وسائله وفق ما أعلنت الصحيفة، التي أشارت إلى أن عناصر من هذه المنظمات سافروا إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء مسؤولين أتراك من أجل التمويل. كما تدخل النظام التركي بالاحتجاجات التي اندلعت مطلع العام الجاري في الهند، على خلفية قانون الجنسية، إذ دعم رئيس النظام رجب أردوغان تلك الاحتجاجات بالمال من أجل استمرارها، وفق ما نقلت الصحيفة.