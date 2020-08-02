حظر الكويت الطيران المصري يثير الغضب.. ’’مصر للطيران‘‘ ترد بـ’’المعاملة بالمثل‘‘.. والخارجية الكويتية تراجع القرار.. وكاتب كويتي ينتقد بلاده.. وأحمد موسى: ’’الكرامة أولوية أولى

كتب: ضياء السقا

أثار قرار هيئة الطيران المدني بالكويت، بحظر الطيران التجاري إلى 31 دولة من بينهم مصر، جراء تداعيات فيروس كورونا، حالة من الغضب في الشارع المصري.

وأرجعت الكويت قرارها المفاجيء إلى "تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة".

وأثار القرار ردود فعل واسعة لما له من تأثيرات على شركات الطيران، وعلى بعض القطاعات بداخل الكويت والتي تعتمد بنسبة كبيرة على المقيمين في أعمالها.

أول تحرك من "مصر للطيران"

من جانبها، أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت، اعتبارا من السبت ولحين إشعار آخر.

يأتي ذلك غداة القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية، بوقف الرحلات التجارية من ٣١ دولة من بينها مصر.

وطالبت شركة مصر للطيران، في بيان، السبت، الركاب بضرورة مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصر للطيران على رقم ١٧١٧ أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ أو زيارة مكاتب الشركة ووكلائها السياحيين.

«المعاملة بالمثل».. تعليق ناري من أحمد موسى

وفي سياق متصل، علّق الإعلامي أحمد موسى على قرار شركة مصر للطيران بإلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت.

وقال موسى، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، : "برافو مصر للطيران إلغاء الرحلات إلى دولة الكويت ردا على قرار الكويت وقف رحلاتها لمصر وإعادة رحلة للخطوط الكويتية وهي في طريقها لمطار سوهاج".

وأضاف الإعلامي: "المعاملة بالمثل يجب أن تكون بين الدول، الكرامة أولوية أولى، نحب ونحترم الجميع طالما احترموا هذا الوطن وشعبه العظيم".

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الكويت: وقف الطيران مع مصر سيكون محل مراجعة

من جانبه، أجرى وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وناقش الوزيران الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، وذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما.

وأكد وزير خارجية الكويت، خلال الاتصال، أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة المقبلة.

واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الاجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلًا لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين.

كاتب كويتي ينتقد قرار الكويت

وفي سياق متصل، انتقد الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، قرار الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بحظر الطيران التجاري مع 31 دولة من ضمنها مصر.

وقال الجار الله، عبر حسابه بموقع "تويتر": "مالذي يجري عندنا قرارات متسرعة وبعضها غير مدروس فجأة والطائرات في الفضاء تمنع من دخول الكويت من صاحب هذا القرار".

وأضاف الكاتب الكويتي: "الكويتيون مسموح لهم في العودة يبدو أن الكورونا لا تعرف أجسادنا منعنا الآخرين لأننا نشك أنهم يحملون الكورونا أمرنا يا وزير الصحه أصبح مضحك يبدو أنها تهديدات النائبه صفاء".

وتابع: "يا رئيس الحكومه وينك أنت غايب عما يجري عندنا من لخبطه يا رئيس الحكومه أقصد حكومتنا الكويتيه ما الذي يجري النائبه صفاء الهاشم تهدد وزير الصحه بغلق الاجواء وتنصاع الصحه وتعاد الطائرات المتوجهه للكويت لمطاراتها وش القصه أدمغتنا تلف يا رئيس الحكومة هل يبدو أنكم مشغولين بذبح خروف العيد".