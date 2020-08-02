ستة قتلى بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو

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واغادوغو: قتل ستة أشخاص على الأقل، معظمهم من الأطفال، بانفجار عبوة ناسفة في شمال بوركينا فاسو، كما أفادت مصادر أمنية ومسؤولون محليون الأحد.

واسفرت العبوة الناسفة التي انفجرت اثناء مرور عربة مساء السبت، عن اصابة أربعة اخرين، كما أضافت المصادر.

وتكثر في شمال بوركينا فاسو الهجمات الجهادية التي قتلت أكثر من 1000 شخص وشردت أكثر من مليون منذ العام 2015.

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وقال أحد السكان في واهيغويا إن الضحايا "معظمهم من الأطفال وكانوا عائدين مع ماشيتهم. وقد مرت العربة التي كانت تحمل عددا منهم فوق لغم".

وتكثفت هجمات العبوات الناسفة منذ العام 2018 ما أسفر عن مقتل نحو 200 من العسكريين والمدنيين وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس.

وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن العنف الجهادي الذي يضاف الى نزاعات بين المجموعات المحلية، أودى بأكثر من 4000 شخص في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.