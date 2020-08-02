شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطوات تصويتك بلجنتك لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ على قدم وساق، والتى سيتم التصويت فيها للمصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ووفق قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 ، وقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، نرصد طريقة التصويت الصحيحة للناخب:

- يكون اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته ومرتديا للكمامة الطبية

- تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي دون الاشتراط أن تكون سارية –أو جواز السفر

- يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هويته

- يسلم الناخب بطاقة تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

- ثم يأخذ جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.

- على أن يقوم بالتصويت على مرشحين القوائم فى بطاقة مستقلة

- ويُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردي فى بطاقة آخرى مستقلة.

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- وعليه اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة فى الفردى

- على أن يضع البطاقتين مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالفردى والآخر بالقائمة.

- يقوم بالتوقيع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه .

- يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين

- وإذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة.

- يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة.

- ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.