شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل إمام والشافعي يجهزان مقار جديدة لأهالي الجيزة بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد عادل إمام والعميد علاء الشافعي مرشحي حزب المؤتمر بمجلس الشيوخ بمقعد فردي الجيزة، عن تجهيز العديد من المقرات الجديدة لخدمة أبناء المحافظة بأماكن متفرقة، بعدما انتهيا بالفعل من تجهيز 7 مقار حتى الآن أولها المقر الرئيسي بالشيخ زايد بجانب 6 فروع أخرى في إمبابة والبدرشين والوراق وفرعين بمنطقة فيصل بشارعي العشرين والطوابق وآخر بشارع ترسا في الهرم، وستفتح أبوابها لاستقبال المواطنين عقب الانتهاء من عطلة العيد، وشهدت تلك المقرات تجهيزات كبيرة مع الاهتمام بإجراءات التباعد الاجتماعي لحماية الزوار والعاملين بالمقرات.

وجهز إمام والشافعي خطة لتغطية كل المناطق الحيوية في محافظة الجيزة للوصول إلى الأهالي والتعرف أكثر عن مشاكلهم والعمل على تقديم حلول مقترحة لتطبيقها في مجلس حال الحصول على ثقة أبناء المحافظة والنجاح في الانتخابات.

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من جانبه، أكد إمام أن المقار الجديدة ستكون متاحة للعمل عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، كما يتم التجهيز لافتتاح مقرات جديدة بأماكن متفرقة بالمحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة.

واكد محمد عادل إمام أن مجلس الشيوخ سيكتسب أهمية خاصة، كونه الغرفة التشريعية الثانية داخل الدولة، ويعد إضافة قوية للحياة السياسية، والبرلمانية مرة أخرى، فهو يعد مفرغة حقيقية للشخصيات الوطنية ذو الخبرات العلمية المؤهلة بشكل كبير للمناصب القيادية بالدولة، لكونه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ شروط من بينها، أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية.

وأضاف إمام بأنه سيتناول حال فوزه في الانتخابات ودخوله مجلس الشيوخ عدد من القضايا والملفات في مقدمتها دعم مؤسسات الدولة الوطنية باعتبار ذلك واجب وشرف في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه الدولة المصرية، مشيرا الى ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة وكل طوائف المجتمع، والعمل على دعم الدولة المصرية بكافة الطرق والوسائل للتغلب على تلك التحديات والعبور بالبلاد لبر الأمان.