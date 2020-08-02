امرأة تحاول إضرام النار في جسدها داخل مطار مراكش

حاولت سيدة تبلغ من العمر 37 سنة، صباح اليوم الأحد، إضرام النار عمدا في نفسها بمطار مراكش-المنارة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن السيدة الثلاثينية صبت قنينة تحتوي على مادة يشتبه في أنها قابلة للاشتعال على نفسها، داخل داخل صالة الاستقبال بمطار مراكش-المنارة.

وعلى إثر ذلك، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الأحد، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إقدام سيدة، على محاولة إضرام النار عمدا في نفسها داخل صالة الاستقبال بمطار مراكش-المنارة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الأمن الوطني كانت قد تدخلت، بشكل فورين لضبط المشتبه فيها، مباشرة بعد رصد قيامها بصب قنينة تحتوي على مادة يشتبه في أنها قابلة للاشتعال على نفسها، وذلك لأسباب ودوافع يشتبه في أنها تتعلق بتأخرها عن موعد رحلة جوية داخلية.

وقد تم، حسب البلاغ، إخضاع المشتبه فيها لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية