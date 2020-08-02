مريرت..العثور على رضيع حديث الولادة متخلى عنه

تم، العثور على رضيع حديث الولادة، ببلدة مريرت ضواحي مدينة خنيفرة، اليوم الأحد، بالقرب من الملعب البلدي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الرضيع لا يزال على قيد الحياة، بينما البحث جاريا عن المشتبه فيه الذي تخلى عنه.
إلى ذلك، فتحت عناصر الأمن في مريرت تحقيقا في ملابسات وظروف التخلي عن الرضيع، الذي تم نقله من طرف عناصر الوقاية المدنية نحو المركز الاستشفائي لتلقي الاسعافات الضرورية، والعناية به، إلى حين إحالته على المركز الخاص بالأطفال المتخلى عنهم.
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