نزاع بين عائلتين تطور إلى الرشق بالحجارة والضرب بالسلاح الأبيض..الأمن يقدم روايته

أفاد مصدر أمني أن المعلومات المسجلة لدى المصالح الأمنية المداومة أن نزاعا بين عائلتين معروفتين تطور إلى الرشق بالحجارة، و الضرب، والجرح بسلاح أبيض أصيب من خلاله شخصان إصابة خفيفة.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الشرطة القضائية تدخلت قصد توقيف الفاعلين الموجودين في حالة فرار، بعد تحديد هويتهم.
وأضاف المصدر ذاته أن البحث لتوقيف جميع المتورطين في القضية جار، وقد تم الاستماع إلى إحدى الأسر، كانت طرفا في النزاع، وكذا الشهود من طرف مصالح أمن منطقة بني مكادة.
شهد حي سيدي عبد لله في طنجة، مساء أمس السبت، هجوم عصابة مدججة بالسيوف على سكان المنطقة، ما تسبب في إصابات خطيرة في صفوف بعض شباب الحي.
وحسب ما صرح به احد سكان الحي لموقع “اليوم24″، أن هذه العصابة كانت تتردد بين الفينة، والأخرى على الحي، من أجل عمليات كريساج، ليخلف هذا الحادث 5 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف السكان.
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