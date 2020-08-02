الساحة المصرية تفقد سامية أمين

فقدت الساحة المصرية، اليوم الأحد، الفنانة سامية أمين عن عمر يناهز 75 سنة، بعد صراع مع المرض.
وتوفيت سامية أمين، زوجة الفنان مصطفى الدمرداش، ووالدة الفنان الشاب أحمد الدمرداش، بعد مسيرة حافلة في المسرح والتلفزة، والسينما.
وأعلن الفنان أحمد الدمرداش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وفاة والدته، وكتب: “إنّا لله وإنا إليه راجعون، توفيت أمي الغالية إلى رحمة الله، أرجو الدعاء لها” .
وبدأت الفقيدة، التمثيل عام1967، في أدوار صعبة كدور الصعيدية أو الفلاحة، ووصل عدد الأعمال، التي شاركت فيها إلى 30 عملا تلفزيويا.
وشاركت الراحلة سامية أمين في أعمال: “الضوء الشارد، وبابا نور، وعش أيامك، وحضرة المتهم أبي، وأولاد الأكابر، وسوق الزلط، وعفريت القرش، والملك فاروق، وحق مشروع، والمصراوية، وبشرة سارة، ةقصة الأمس”.
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