اعتقال 5 شبان لتورطهم بوفاة شابة من رام الله في ظروف تراجيدية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، 5 أشخاص للاشتباه بتورطهم بوفاة شابة في العشرينات من عمرها من مدينة رام الله، في ظروف تراجيدية، قرب مدينة أريحا، يوم الجمعة الماضي.

وكانت الشابة قد توفيت مساء يوم الجمعة، في منطقة عين فارة غرب أريحا، بحسب ما أعلنت الطواقم الطبية حينها. وفي الليلة الماضية، أحضر ذوو الشابة جثمانها إلى مجمع فلسطين الطبي، بحسب ما جاء في بيان لشرطة رام الله والبيرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي إرزيقات، إنه "باستمرار التحريات حول ملابسات الوفاة، تم الاشتباه بشخص من أصحاب السوابق في تعاطي المخدرات تم عمل كمين له وإلقاء القبض عليه".

ونقل البيان عن إرزيقات أن المشتبه به "اعترف خلال التحقيق بأنه كان برفقة المتوفية يوم الحادثة وأنه اصطحبها وأصدقائه الأربعة لمدينة أريحا".

وأعلن أن "الشرطة تمكنت من القبض عليهم جميعا".

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وأضاف أنه "بسماع أقوالهم أفادوا بأنهم توجهوا لمنطقة عين فارة، وأثناء وجودهم هناك أصيبت الفتاة بحالة إغماء فحاولوا إنقاذها إلا أنها فارقت الحياة".

وأوضح أنه "تم توقيفهم لحين إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم".

وكانت الطواقم التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" قد أعلنت ظهر الجمعة الماضي، أنها عثرت على جثة في وادي القلط - نبع عين فارة، وانتشلتها بواسطة طائرة مروحية.

وقالت إن محاولات إنعاش الفتاة فشلت، بعد العثور عليها فاقدة الوعي، بسب جرعة زائدة من المخدرات.