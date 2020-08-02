نائب سابق عن حزب أردوغان ينتقد سياسة كتم الأصوات في تركيا

الأحد 2 أغسطس 2020

انتقد نائب سابق في الحزب الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجع حرية التعبير وتزايد حالات كم الأفواه في البلاد، وذلك تعليقاً على ارتفاع الاعتقالات في تركيا، لا سيما تلك التي تطال معارضين لحزب العدالة والتنمية .



وقال محمد أوجاكتان، المعارض لسياسة أردوغان، في مقال نشره بصحيفة "قرار" الأحد "عندما نفقد الأشياء ندرك قيمتها، ونتعلم قيمة حريتنا في أصعب الأوقات".

وأضاف "إننا نشاهد ونراقب فقط بينما نسمع عن جرائم قتل الضمير، وكتم أصوات أولئك الذين يعبرون عن رأيهم".

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واعتبر أن هذا الجو المدمر من قمع الحريات لم يكن أحد يتوقعه، قائلاً "أرى أن الجو الذي نمر به الآن مدمر، خاصة في ما يتعلق بالحريات، ربما لم يكن أحد منا يتوقع أن يكون الحديث عن الحقوق والحريات في القرن الحادي والعشرين صعبًا ومزعجًا للبعض، للأسف نحن نمر بمثل هذا المناخ".

وتابع "يتم كتم أصوات أولئك الذين يعبرون عن آرائهم، بينما تستمر جرائم قتل الضمير، فيما نكتفي بالمراقبة فقط، ربما لأننا لا نستطيع فعل أي شيء آخر".

يأتي هذا في وقت تتكاثر الانتقادات ضد سياسة أردوغان والحزب الحاكم، لا سيما في ما يتعلق بالحريات وقمع الأصوات المعارضة.

وقبل أيام عمد البرلمان التركي إلى إقرار قانون مواقع التواصل المثير للجدل، والذي اعتبره العديد من الناشطين والمعارضين في البلاد محاولة جديدة لكم الأفواه