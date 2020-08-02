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تعرف على الطقس المتوقع غدا في الإمارات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 2 أغسطس 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار.

 

الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

 

الخليج العربي: خفيف - متوسط.

 

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:18 المد الثاني عند 00:50.

 

الجزر الأول عند الساعة 18:31 الجزر الثاني عند الساعة 08:08.

 

بحر عمان: خفيف - متوسط.

 

فيما سيحدث المد الأول عند 10:16 الثاني عند الساعة 21:19.

 

الجزر الاول عند الساعة 16:11 الثاني عند الساعة 04:03.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

أبو ظبي 47 34 50 15

 

دبي 45 33 60 25

 

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الشارقة 44 31 65 20

 

عجمان 43 33 65 25

 

أم القيوين 44 32 60 20

 

رأس الخيمة 43 33 65 25

 

الفجيرة 36 32 80 55

 

العين 46 33 50 15

 

ليوا 50 32 50 10

 

الرويس 45 34 70 25

 

السلع 44 33 75 35

 

دلما 41 34 85 50

 

طنب الكبرى 40 32 80 40

 

طنب الصغرى 40 32 80 40

 

أبو موسى 40 32 80 40

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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