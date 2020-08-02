سيناريو إيطالي: الوفاق تمنع دخول جنود إيطاليين إلى مصراته

الأحد 2 أغسطس 2020

أجبرت قوات الوفاق جنود كانوا في مهمة لتقديم مساعدة للقوات الإيطالية في مصراتة، أجبرتهم على العودة.



وقال سيناتور إيطالي إن قوات حكومة الوفاق الليبية منعت، أمس الجمعة، دخول جنود إيطاليين إلى مدينة مصراتة.

وتتواجد قوات إيطالية في مصراتة (غرب ليبيا) تقول روما إن مهمتها حماية مستشفى عسكري إيطالي في المدينة، وليس لها علاقة بالأحداث العسكرية في المنطقة.

ونقلت صحيفة imolaoggi.it الإيطالية عن عضو لجنة الشؤون الخارجية وزعيم حزب فورزا إيطاليا السيناتور إنريكو أيمي، استهجانه لواقعة منع دخول 40 جنديًا إيطاليًا إلى مصراتة، بسبب عدم امتلاكهم تأشيرات دخول.

ويقول السيناتور إن الجنود كانوا في مهمة لتقديم مساعدة للقوات الإيطالية في مصراتة، لكن السلطات الليبية (قوات تابعة لحكومة الوفاق تسيطر على مصراتة)، أجبرتهم على العودة.

ومنذ نقلت تركيا قوات ومرتزقة إلى غرب ليبيا حولت مدينة مصراتة إلى مركز لعملياتها، ومن ضمنها مقر الكلية الجوية.

Advertisements

وهبطت الطائرة الإيطالية، ظهر أمس الجمعة، في مطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة، وعادت مرة أخرى بالقوات بعد ساعات.

ووصف السيناتور الواقعة بـ“نكتة غير مقبولة“ وتصرف ”مهين“ لبلاده، كما اعتبرها تشير إلى أن ”إيطاليا لم يعد يحسب له حساب على المستوى الدولي“.

وتابع:“دعونا نتخيل ما كان سيحدث لو أن حادثًا من هذا النوع لمشاة البحرية الأمريكية الذين يصلون إلى أي بلد صديق“.

وربط السيناتور أيضًا بين هذه الواقعة ورحلات الهجرة غير الشرعية، حيث قال:“يصل آلاف المهاجرين غير الشرعيين من نفس السواحل بوتيرة سريعة متزايدة، لكن الليبيين يطلبون منا العودة إلى حيث أتينا“.

كما حرض على منع استقبال المهاجرين بقوله:“إذا كان لدينا قدر ضئيل من الكرامة، سيتعين علينا أن نبدأ في مواجهة وصول المهاجرين غير الشرعيين، الذين ليسوا فقط دون تأشيرات، ولكن أيضًا مع وثائق الهوية“.

واختتم بقوله إنه“سيطرح سؤالًا على الوزراء المختصين لطلب التوضيح، ومن واجب الحكومة أن تقدم تفسيرات على الفور لهذه القصة غير المقبولة“