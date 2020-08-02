شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ينوي محاسبة شركات صينية تسرب البيانات لبكين والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد إن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ خلال الأيام القادمة إجراء بشأن شركات البرمجة الصينية التي تقدم بشكل مباشر بيانات للحكومة في بكين، وتشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف بومبيو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "الرئيس ترامب قال كفى، سنعالج هذا الأمر لذلك سيتخذ إجراء خلال الأيام القادمة فيما يتعلق بمجموعة واسعة من المخاطر على الأمن القومي التي تمثلها شركات برمجة على صلة بالحزب الشيوعي الصيني".