شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ينوي محاسبة شركات صينية تسرب البيانات لبكين والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف بومبيو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "الرئيس ترامب قال كفى، سنعالج هذا الأمر لذلك سيتخذ إجراء خلال الأيام القادمة فيما يتعلق بمجموعة واسعة من المخاطر على الأمن القومي التي تمثلها شركات برمجة على صلة بالحزب الشيوعي الصيني".
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