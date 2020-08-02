الكناني: سنعمل على كبح جماح الفاسدين في الرياضة العراقية

وفي اجتماع استثنائي لمجلس إدارة نقابة الرياضيين العراقيين وعبر منصة التواصل الاجتماعي, والذي ترأسه نقيب الرياضيين العراقيين الكابتن غانم عريبي, تمت فيه تسمية الشيخ صباح الكناني نائباً لنقيب الرياضيين العراقيين وبالإجماع.وقال الكناني في بيان انه "في البداية الحمد لله والشكر أولاً ثم لمن منحني الثقة, ثم أشكر كل من هنأني عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة وأشكر الجميع على حسن مشاعرهم النبيلة والتي تطوقني بمضاعفة الجهد في خدمة الرياضة العراقية ووطني من خلال موقعي في الذي تبوأته مؤخرا بالإجماع".

وأكد ان "الأيام القادمة لنقابة الرياضيين العراقيين ستشهد حركة غير مسبوقة من كافة الجوانب الإدارية والإعلامية والفنية, ونحن كمجلس الإدارة للنقابة سنبذل قصار جهودنا من أجل نجاح حركة النقابة في نصرة الرياضيين العراقيين, وسنعمل على رعاية حقوقهم ومصالحهم ومتابعتهم".



وبين أن "نقابة الرياضيين هي مؤسسة موجودة في جميع أنحاء العالم ومعمول بها وفق القانون حتى في دول الجوار التي سبقتنا بمئات السنين, وأن الغاية من ولادة هذه المؤسسة هي تطوير عمل الرياضة وكبح جماح الفاسدين, وسيكون لنا أيضاً تطلع وانفتاح من أجل العمل الجاد في انقاذ الرياضة العراقية من مافيات الفساد, وسنجعل من هذه النقابة قضية للدفاع عن حقوق الرياضيين, كون لا يوجد هناك من يطالب أو يدافع عن هذه الحقوق المشروعة التي سبلت من رياضينا الأبطال".

وعن مسألة وجود نقابة ثانية للرياضيين العراقيين منوهاً: "لا يوجد هناك أي نقابة تحمل اسم وشعار نقابة الرياضيين العراقيين سوى النقابة التي أخذت شرعيتها من قبل الاستاذ ستار دنبوس رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق, والذي أكد في تصريح سابق, بأن النقابة التي تم تأسيسها من قبل المرحوم الكابتن احمد راضي والكابتن غانم عريبي هي النقابة الشرعية للرياضيين فقط ولا يوجد أي تعامل مع أي نقابة ثانية تحمل هذا الاسم".