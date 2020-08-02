222 اصابة بكورونا المسجلة اليوم في جانب الرصافة من هذه المناطق

وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم 222 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:- - 86 حالة خلال الرصد للوبائي للقطاعات الصحية

• قطاع البلديات الثاني 28 حالة

• قطاع الرصافة 33 حالة

• قطاع الاستقلال 7 حالات

• قطاع النهروان 16 حالة

• قطاع بغداد الجديدة حالتين • قطاع الرصافة 33 حالة• قطاع الاستقلال 7 حالات• قطاع النهروان 16 حالة• قطاع بغداد الجديدة حالتين - 136 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

• حي المثنى حالة واحدة محلة 716

• الغدير حالة واحدة محلة 704

• مدينة الصدر 49 حالة محلة 521, 555, 547, 537, 524, 556, 513,

• الامين 9 حالات محلة 739, 731, 745

• العبيدي 3 حالات محلة 762, 765, 754

• زيونة 5 حالات محلة 716, 714,

• الباوية حالة واحدة الزراعي

• الكرخ 9 حالات ضمن مناطق الدورة حالتين محلة 828, المنصور حالة واحدة, حي الجامعة حالة واحدة محلة 629, الغزالية 3 حالات محلة 649 و 651, السيدية حالتين محلة 845

• شارع فلسطين 6 حالات محلة 506, 502, 503

• بسماية حالة واحدة

• الكرادة 3 حالات محلة 929, 908,

• الاعظمية حالة واحدة محلة 314

• حي الزهراء 3 حالات محلة 757, 737

• العطيفية حالة واحدة

• الكفاح حالة واحدة محلة 115

• بغداد الجديدة حالتين محلة 703, 713

• الحسينية 3 حالات محلة 205

• الشعب 16 حالة محلة 315, 317, 345, 348, 319, حي سومر, البنوك

• حي البتول حالة واحدة

• الزعفرانية 5 حالات محلة 949, 953, الزراعي

• قرية الانتصار حالة واحدة

• حي اكد حالتين محلة 774, 773

• البلديات 6 حالات محلة 728, 730, 731, 732

• المشتل حالة واحدة الزراعي

• الطالبية حالة واحدة محلة 321

• الوزيرية حالة واحدة محلة 304

• الرشاد حالتين محلة 770

• النهروان حالة واحدة • زيونة 5 حالات محلة 716, 714,• الباوية حالة واحدة الزراعي• الكرخ 9 حالات ضمن مناطق الدورة حالتين محلة 828, المنصور حالة واحدة, حي الجامعة حالة واحدة محلة 629, الغزالية 3 حالات محلة 649 و 651, السيدية حالتين محلة 845• شارع فلسطين 6 حالات محلة 506, 502, 503• بسماية حالة واحدة• الكرادة 3 حالات محلة 929, 908,• الاعظمية حالة واحدة محلة 314• حي الزهراء 3 حالات محلة 757, 737• العطيفية حالة واحدة• الكفاح حالة واحدة محلة 115• بغداد الجديدة حالتين محلة 703, 713• الحسينية 3 حالات محلة 205• الشعب 16 حالة محلة 315, 317, 345, 348, 319, حي سومر, البنوك• حي البتول حالة واحدة• الزعفرانية 5 حالات محلة 949, 953, الزراعي• قرية الانتصار حالة واحدة• حي اكد حالتين محلة 774, 773• البلديات 6 حالات محلة 728, 730, 731, 732• المشتل حالة واحدة الزراعي• الطالبية حالة واحدة محلة 321• الوزيرية حالة واحدة محلة 304• الرشاد حالتين محلة 770• النهروان حالة واحدة

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 18950 توفي منهم 981للاسف فيما اكتسب الشفاء 14959 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3010".

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