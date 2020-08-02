



وأشارت الى أنه سيتم المباشرة بهذا الإجراء "اعتبارا من يوم الثلاثاء المصادف 4/8/2020". وقالت وزارة النقل العراقية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نود إعلامكم بأنه تم إبلاغنا من قبل السلطات في مطار طهران انه على جميع المسافرين القادمين إلى مطار طهران على متن جميع النواقل يجب أن يكون لديهم فحص ((PCR يثبت سلامتهم من فيروس كورونا ".وأشارت الى أنه سيتم المباشرة بهذا الإجراء "اعتبارا من يوم الثلاثاء المصادف 4/8/2020".

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كانت هذه تفاصيل خبر مطار طهران يفرض فحصا على القادمين من العراق يثبت سلامتهم من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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