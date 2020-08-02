التعليم تطلق استمارة إلكترونية لمعالجة نقص الإقامة في معادلة شهادات الدارسين خارج العراق

اعلنت وزارة التعليم العالي، الاحد، عن اطلاق استمارة إلكترونية لمعالجة نقص الإقامة في معادلة شهادات الدارسين خارج العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على الطلبة الذين أكملوا دراستهم خارج العراق ولديهم نقص في مدة الإقامة الى ملء الاستمارة الالكترونية بالمعلومات عبر الرابط (https://forms.gle/LUQRzbUGJLHwDurS6 ) من أجل استكمال اجراءات معادلة شهادتهم.



وحصلت الموافقة على ترويج واستكمال معادلة شهادات الطلبة المشمولين بالمعالجة على وفق الآتي :

-الأسباب القاهرة.

-تخويل دائرة البعثات والعلاقات الثقافية باستكمال اجراءات المعادلة للطلبة الذين لديهم نقص في مدة الإقامة (10) أيام فما دون.

-اذا كانت المدة تزيد عن (10) أيام الى شهر ولا يتوفر سبب قاهر فعندئذ يتم عرض الحالات على المجلس الاستشاري لدراستها والبت في كل حالة بحالتها.