ما تسبب به سائق احدى الشاحنات من بغداد في القوش

اعلن المسؤول الصحي عن فحص الوافدين على طريق بدريك قرب القوش وارهيل احمد، الاحد، ان احد سواق الشاحنات من بغداد تسبب بفرض حجر صحي على الناحية واغلقت منافذها امام حركة المرور.

وقال احمد في تصريح لوسائل اعلامية كردية ان "أحد سائقي الشاحنات التجارية قدم من بغداد عن طريق اربيل وخضع لفحوصات طبيعية لفيروس كورونا، حيث الزمنا السائق عبر تعهد رسمي بحجر نفسه في المنزل بالقوش، إلا أنه لم يلتزم بالتعليمات وتبين بعد كشف الفحص اصابته بفيروس كورونا".

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وأضاف أن "الشخص المصاب تنقل داخل القوش دون الالتزام بالتعليمات"، مبيناً أن "الفرق الصحية قامت بحجره واجراء فحوصات على جميع الملامسين للمصاب".

وتابع انه "تم فرض حجر صحي على الحي الذي يقطن فيه، إضافة الى غلق منافذ ناحية القوش امام حركة السيارات لحين بيان نتائج فحوصات الملامسين".