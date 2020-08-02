6 قتلى أغلبهم أطفال في هجوم إرهابي ببوركينا فاسو

الخليج 365الأحد 2020/8/2 06:47 م بتوقيت أبوظبي
قتل 6 أشخاص على الأقل، معظمهم من الأطفال، جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي بوركينا فاسو، بحسب مصادر أمنية اليوم الأحد.
وأسفرت العبوة الناسفة، التي انفجرت أثناء مرور عربة مساء السبت، عن إصابة 4 آخرين، كما أضافت المصادر.
وتكثر في شمالي بوركينا فاسو الهجمات الإرهابية التي قتلت أكثر من 1000 شخص وشردت أكثر من مليون منذ العام 2015.
وقال أحد السكان في واهيغويا إن الضحايا "معظمهم من الأطفال وكانوا عائدين مع ماشيتهم. وقد مرت العربة التي كانت تحمل عددا منهم فوق لغم".
وتكثفت هجمات العبوات الناسفة منذ العام 2018 ما أسفر عن مقتل نحو 200 من العسكريين والمدنيين وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس.
وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن العمليات الإرهابية التي تضاف إلى نزاعات بين المجموعات المحلية، أودت بأكثر من 4000 شخص في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
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