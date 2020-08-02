تركيا تواصل انتهاك سيادة العراق.. غارات بأطراف كركوك

الخليج 365 - علي السويعدي- بغدادالأحد 2020/8/2 06:42 م بتوقيت أبوظبي
في اعتداء سافر جديد، نفذت طائرات تركية، اليوم الأحد، غارات استهدفت منطقة الزاب شمالي العراق.
وأفاد شهود عيان، في حديث لـ"الخليج 365"، أن مقاتلات تركية نفذت ظهر اليوم الأحد، قصفا جويا بالصواريخ استهدف منطقة الزاب،( 35 كم شمال بيجي)، أطراف محافظة كركوك.
وأضاف شهود العيان أن أعمدة الدخان تصاعدت قرب موقع سقوط الصواريخ في أطراف المدينة دون معرفة حجم الخسائر.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 4 عناصر من الحزب العمال الكردستاني بقصف جوي شمال العراق .
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن مقاتلات تركية استهدفت مخابئ للأكراد منطقة "الزاب" شمالي العراق.
وزعمت أن الغارات تمكنت من تحييد 4 عناصر من العمال الكردستاني مع الأسلحة التي كانت بحوزتهم.
وشنت طائرات تركية، امس السبت، غارات جوية استهدفت سيارة وسط مجمع سكني بمحافظة دهوك شمالي العراق.
وكثفت أنقرة قصفها للمناطق الحدودية في إقليم كردستان، كما شنت عمليات توغل برية منذ منتصف يوينو/حزيران الماضي، ما خلف خسائر بشرية ومادية.
وتبرر أنقره تدخلاتها العسكرية في العراق بأنها تلاحق عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه إرهابيا. وقدمت الحكومة العراقية مذكرة احتجاج إلى السفير التركي في بغداد في وقت سابق، مطالبة أنقرة بالتزام حدودها واحترام سيادة دول الجوار .
فيما تتجدد العمليات العسكرية التركية البرية والجوية داخل الأراضي العراقية منذ سنوات دون أن تكترث للمواقف الدولية والإقليمية المنددة بتلك الاعتداءات.
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