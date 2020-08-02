اعتباراً من الغد ..الإمارات ترفع الطاقة الاستيعابية بالمساجد إلى 50%

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قررت الإمارات رفع الطاقة الاستيعابية للمساجد إلى 50% مع الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة (مترين) بالإضافة الى الاستمرار على جميع الاجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية المعلن عنها سابقاً.



كما قررت تعديل التوقيت بين الآذان والاقامة الى 10 دقائق لجميع الصلوات ماعدا صلاة المغرب والتي ستكون 5 دقائق، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020.

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