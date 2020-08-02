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ولاية استرالية تعلن فرض حظر التجوال ليلاً بعد ارتفاع الإصابة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

ولاية استرالية تعلن فرض حظر التجوال ليلاً بعد ارتفاع الإصابة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات في مدينة ملبورن، ثاني أكبر المدن الاسترالية ،اليوم ،فرض حظر التجوال ليلاً بعد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس المستجد (كوفيد-19) لمدة ستة أسابيع.

 

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وقال رئيس وزراء الولاية دانيال اندروز "إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم متأثرين بإصابتهم بالفيروس، لتبلغ بذلك حصيلة الوفيات بالفيروس في الولاية 123 شخصا وعلى مستوى أنحاء استراليا 208 حالات"..مشيراٍ الى أن ولاية فيكتوريا سجلت 671 حالة إصابة جديدة بالفيروس".

 

وأضاف "أن القيود الجديدة التي ستسري لمدة ستة أسابيع حتى منتصف سبتمبر ،وستسمح لشخص واحد فقط من كل منزل بالخروج للتسوق مرة في اليوم ولن يتمكن سكان ملبورن من الابتعاد أكثر من خمسة كيلومترات عن منازلهم.

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