تعرف على الطقس المتوقع غدا في الإمارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار.

الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س أحياناً. الخليج العربي: خفيف - متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:18 المد الثاني عند 00:50. الجزر الأول عند الساعة 18:31 الجزر الثاني عند الساعة 08:08. بحر عمان: خفيف - متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند 10:16 الثاني عند الساعة 21:19. الجزر الاول عند الساعة 16:11 الثاني عند الساعة 04:03. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 47 34 50 15 دبي 45 33 60 25 Advertisements الشارقة 44 31 65 20 عجمان 43 33 65 25 أم القيوين 44 32 60 20 رأس الخيمة 43 33 65 25 الفجيرة 36 32 80 55 العين 46 33 50 15 ليوا 50 32 50 10 الرويس 45 34 70 25 السلع 44 33 75 35 دلما 41 34 85 50 طنب الكبرى 40 32 80 40 طنب الصغرى 40 32 80 40 أبو موسى 40 32 80 40

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