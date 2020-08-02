عبدالله بن زايد يؤكد موقف بلاده الثابت في التضامن مع دول العالم المختلفة في مواجهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالا مرئيا مع محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني.

وتبادل عبدالله بن زايد وظريف التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. Advertisements وبحثا مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وسبل مواجهة تداعياته ومعالجة آثاره بالإضافة إلى أهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض. وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والتكاتف والتآزر بين الدول من أجل تجاوز تحدي جائحة "كوفيد - 19". مؤكداً على موقف دولة الإمارات الثابت في التضامن مع دول العالم المختلفة في مواجهة هذه الجائحة.

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