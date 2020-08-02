شاهد.. المستشار تركى آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

يستعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لإجراء عملية جراحية والتي من المقرر أن يجريها يوم الخميس المقبل، حيث استقر فى جناحه بمستشفى "NYP HospitalNew York Presbyterian Hospital"، كما صرح له الأطباء بنقله إلى الجناح الخاص به حالياً.



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وكان المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادى ألميريا الاسبانى، سافر إلى نيويورك خلال اليومين الماضيين فى رحله علاج مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى على الفور لتلقى العلاج والاطمئنان على حالته الصحية.

وبمجرد وصول المستشار تركى آل الشيخ إلى نيويورك تم نقله على الفور إلى مستشفى "NYP Hospital)New York Presbyterian Hospital، والتي كان يعالج فيها يناير الماضي بعد إجرائه عده عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفى لحين استكمال شفائه.