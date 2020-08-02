’’حكومتنا مشغولة بذبح خروف العيد‘‘.. كاتب كويتي ينتقد حظر الكويت الطيران مع مصر

كتب: ضياء السقا

انتقد الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، قرار الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بحظر الطيران التجاري مع 31 دولة من ضمنها مصر، جراء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة.

وقال الجار الله، عبر حسابه بموقع "تويتر": "مالذي يجري عندنا قرارات متسرعة وبعضها غير مدروس فجأة والطائرات في الفضاء تمنع من دخول الكويت من صاحب هذا القرار".

وأضاف الكاتب الكويتي: "الكويتيون مسموح لهم في العودة يبدو أن الكورونا لا تعرف أجسادنا منعنا الآخرين لأننا نشك أنهم يحملون الكورونا أمرنا يا وزير الصحه أصبح مضحك يبدو أنها تهديدات النائبه صفاء".

وتابع: "يا رئيس الحكومه وينك أنت غايب عما يجري عندنا من لخبطه يا رئيس الحكومه أقصد حكومتنا الكويتيه ما الذي يجري النائبه صفاء الهاشم تهدد وزير الصحه بغلق الاجواء وتنصاع الصحه وتعاد الطائرات المتوجهه للكويت لمطاراتها وش القصه أدمغتنا تلف يا رئيس الحكومة هل يبدو أنكم مشغولين بذبح خروف العيد".

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وكانت هيئة الطيران المدني بالكويت، قد أصدرت قرارا، السبت، بحظر الطيران التجارى إلى 31 دولة من بينهم مصر، وأرجعت قراراها إلى "تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة".

وأجرى وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وناقش الوزيران الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، وذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما.

وقد أكد وزير خارجية الكويت، خلال الاتصال، أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة المقبلة.

واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الاجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلًا لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت، اعتبارًا من أمس ولحين إشعار آخر، وفي ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة ومن بينها مصر، في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.