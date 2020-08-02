شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة الوطنية: قائمة من أجل مصر حققت "لم شمل" الأحزاب تحت مظلة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، أن التحالف الانتخابى للقائمة الوطنية من أجل مصر، جاء ليضم الجميع باختلافات آرائهم تحت مظلة واحدة، وعمل على لم شمل الأحزاب من أجل مصر.

ولفت رئيس حزب الحركة الوطنية، في فيديو لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بعنوان "انزل وشارك"، أن أى سياسى يعلم جيدا أن هناك ضرورة ملحة لوجود مجلس شيوخ ومجلس النواب، والتى سيعبر من خلالهما عن آمال وطموحات الشعب، ليكون لكل مجلس من خلال صلاحياته الكاملة غير المنقوصة، خدمة مصر، وتتم إعادة بناء منظومة القوانين والنظر فى اتفاقات ومعاهدات دولية لها أهمية فى حياة وكرامة المصري وجودة ورهافية مستقبلنا.

ودعا رئيس حزب الحركة الوطنية المصريين للنزول والمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ ودعم القائمة الوطنية من أجل مصر.

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يذكر أنه انطلقت الأحد الماضى، الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين.