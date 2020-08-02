شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر الحديثة": نجتمع فى تحالف انتخابى واحد من أجل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور وليد دعبس، نائب رئيس حزب مصر الحديثة، إن مصر دولة لها تاريخ وحضارة، وشعبها يستحق أعلى وأرفع مكانة، وهو ما نستهدفه من خلال وجودنا بالتحالف الانتخابى للقائمة الوطنية من أجل مصر.

وأوضح دعبس في فيديو لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بعنوان "انزل وشارك"، أن تحقيق ذلك يكون من خلال طموحات وأهداف عدة تستلزم وجود إرادة وتيارات مختلفة فى كيان واحد وذلك تحت مظلة واحدة وهو "من أجل مصر".

ودعا نائب رئيس حزب مصر الحديثة، المصريين للنزول والمشاركة بانتخابات الشيوخ، مطالبا بدعم القائمة الوطنية من أجل مصر.

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يذكر أنه انطلقت الأحد الماضى، الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين.