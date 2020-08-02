أمين تنظيم مستقبل وطن: انتخابات الشيوخ استكمالا لمؤسسات الدولة -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قال اللواء يحيى عيسوي، أمين تنظيم الحزب المركزي بحزب مستقبل وطن إن انتخابات مجلس الشيوخ 2020 تمثل استكمالًا للمؤسسات الدستورية والنيابية واستكمالا للعملية الديمقراطية وأدوار الرقابة والتشريع التي بدأت بمجلس النواب وتعزز بوجود مجلس الشيوخ كغرفة رقابية وتشريعية تحمل صلاحيات تعزز دولة سيادة القانون ورقابة الشعب على أداء الحكومة من خلال ممثليه المنتخبين.

جاء ذلك خلال اجتماع تنظيمي عقده حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، اليوم، لدعم مرشحي الحزب خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، والمقرر لها يومي 11 و12 أغسطس، بحضور كل من النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، وأعضاء الأمانة العامة بالمحافظة، وأمناء الأقسام على مستوى المحافظة.

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وأشار إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية الانتصار في معركتي البناء والبقاء ومواجهة التحديات الصعبة السياسية والاقتصادية وعودة مصر إلى مكانتها الإقليمية والدولية وبناء المؤسسات الدستورية والتشريعية وإجراء الإصلاحات الاقتصادية وإقامة المشروعات القومية المختلفة، داعيا المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشورى.

وشدد عيسوي، على أهمية مساندة ودعم مرشحي الحزب سواء على المقاعد الفردية أو القائمة الوطنية مشددًا على أهمية الالتزام الحزبي خلال هذه المرحلة، فهو الأساس لنجاح أي كيان تنظيمي.

بدوره أكد النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب في المحافظة، أهمية انتخابات مجلس الشيوخ، في هذا التوقيت، حيث يعكس تماسك الدولة المصرية داخليًا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وجه الأزمات التي تواجهها، سواء في الأزمة الليبية أو أزمة سد النهضة، وجائحة فيروس كورونا.