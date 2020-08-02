"التحية بالانحناء فقط".. ضوابط حضور قداس الأقباط في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

وضع عدد من مطرانيات الأقباط الأرثوذكس في محافظة المنيا، ضوابط وإرشادات للتسجيل وحضور القداسات، وذلك بعد عودة إقامتها غدا الاثنين، وفقا لقرار البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وشملت شروط وضوابط حضور القداسات التي أعلنتها المطرانيات والكنائس، في بيانات لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": التسجيل مسبقا قبل حضور القداس من خلال منصة التسجيل الالكترونية، ويجري التسجيل لحضور قداس واحد فقط للشخص خلال شهر أغسطس، وأي تسجيلات مكررة سيتم إلغائها تلقائيا.

وتشمل إجراءات الدخول إلى القداس، يجب الدخول من باب الكنيسة لقياس درجة الحرارة مع إبراز بطاقة الرقم القومي، وحددت الكنيسة موعد الدخول قبل بدء القداس بنصف ساعة فقط بعدها سيغلق الباب الخارجي للكنيسة ويمنع الدخول أو الخروج.

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ومنعت الكنيسة السلام باليد نهائيا والاكتفاء بالتحية بالانحناء فقط، مع ارتداء الكمامة منذ دخول الكنيسة من الباب الخارجي وحتى الخروج منها.

وناشدت الكنيسة المصلين إحضار مستلزماتهم الشخصية من (كتاب الصلوات وغطاء رأس السيدات وزجاجة المياه)، وأكدت أنه سيتم فتح باب الكنيسة للانصراف تباعا، دون تكدس، وفى حالة التعذر عن الحضور يجب الإبلاغ مسبقا لإعطاء فرصة لشخص آخر.

وناشدت المطرانيات والكنائس، أنه في حالة المعاناة من أعراض البرد أو أي مرض مُعدي يجب التزام المنزل حتى يتم الشفاء حفاظا على صحة الآخرين.

يذكر أن البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد أصدر تعليمات بإعادة فتح كنائس الإسكندرية والقاهرة في 3 أغسطس الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا.