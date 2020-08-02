بشروط.. ننشر إجراءات الفتح التدريجي للكنائس في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الأنبا تيموثاؤس، أسقف مطرانية الزقازيق ومنيا القمح بمحافظة الشرقية، إجراءات الفتح التدريجي لجميع الكنائس أمام المسيحيين لحضور القداس وفقًا للنظام المُعلن.

وقال تيموثاؤس، في بيان له، إن الفتح التدريجي سيكون بدايةً من غد الاثنين، لجميع كنائس المطرانية أمام المسيحيين لحضور القداسات، مشيرًا إلى أنه يحق لكل شخص حضور قداس واحد فقط.

وأوضح، أنه سيجري التسجيل لحضور القداس بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالكنيسة، على أن يكون الحضور لـ50 فردًا فقط بكل كنيسة، مع توفير كافة مستلزمات الوقاية وأجهزة الكشف الحراري ومواد التعقيم، بالإضافة إلى أعمال التطهير والتعقيم لجميع الكنائس قبل فتحها.

طالب أسقف مطرانية الزقازيق ومنيا القمح، بضرورة مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي أثناء حضور القداس داخل الكنيسة، وإحضار الأدوات الشخصية "الإيشارب – زجاجة مياه – مطهر"، فضلًا عن ارتداء الكمامة الواقية طوال فترة القداس، ومغادرة الكنيسة مباشرةً فور انتهاء القداس.